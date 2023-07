Aménagement urbain

Fret, biodiversité… les villes renouent avec leurs fleuves

Publié le 11/07/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : actus experts technique, France

F.ZVARDON/www.frantisekzvardon.com

Un nombre croissant de villes se réapproprient leurs cours d’eau, pour des fonctions logistiques mais également récréatives et de renaturation. Les fleuves offrent aux entreprises des solutions de transport de marchandises décarboné, améliorent la qualité de l’air et luttent contre les îlots de chaleur. Des projets favorisent le fret fluvial pour les matériaux de construction, la filière agricole ainsi que la gestion des déchets, et la restauration de la biodiversité.

