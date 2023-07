Achats innovants: des masques écoresponsables produits en circuit court

Commande publique

Publié le 12/07/2023

La direction des achats et de la commande publique de Bordeaux métropole s’est saisie du dispositif « achats innovants » pour initier la création d’un masque biodégradable.

Chiffres-clés Récompense : Trophée de la commande publique 2022, dans la catégorie « achat exemplaire ».

[Bordeaux métropole, Gironde, 29 communes, 814 100 hab.] Début mars, le masque dont la métropole de Bordeaux a commencé le développement a été normé « Type 2R chirurgical ». « Il a passé les tests de respirabilité. Il est commercialisable », se réjouit ­Mustapha ­Elouajidi, responsable du service des achats à la direction des achats et de la commande publique. Développé par le laboratoire ­Canoe, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, il sera fabriqué en Lot-et-Garonne par WD ­Protection. Sa marque de fabrique ? Il est biosourcé, biodégradable et ­utilise de la ­ressource locale.

Il faut remonter à 2020 pour comprendre la genèse du projet. « En quelques semaines, la métropole a acheté trois millions de masques. Ils étaient issus de la pétrochimie, à usage unique, et on les a rapidement retrouvé abandonnés dans les rues. Alors qu’il n’y avait pas d’alternative écoresponsable sur le marché, l’idée a émergé de tenter de développer un masque dans le cadre de notre politique d’achats responsables », rembobine ­Mustapha ­Elouajidi. La direction des achats et de la commande publique a sourcé le laboratoire Canoe, spécialisé dans les voiles de filtration, et s’est saisie du dispositif allégé pour les achats innovants de moins de 100 000 euros. « Nous avons fait trois tranches dans le marché pour éventuellement arrêter la prestation si cela ne fonctionnait pas. Car c’était un pari », reconnaît-il. Un contrat a été signé fin 2020 avec le laboratoire.

Dix prototypes pour des essais

La première phase du projet a consisté à substituer le « meltblown » en polypropylène, utilisé comme couche filtrante dans les voiles chirurgicaux, par un voile non tissé ou un mat électrofilé à partir de différentes ressources issues de Nouvelle-Aquitaine.

« Une étude technico-économique a permis de mettre en évidence que le masque pouvait être compétitif dans une approche de coût global », rapporte ­le responsable.

Dix prototypes ont été réalisés pour des essaisde caractérisation, filtration, respirabilité et biodégradabilité,

