Adaptation au climat : les erreurs à éviter

Publié le 03/07/2023



Sans baisser la garde sur la politique d’atténuation qui nous invite à réduire au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre, il n’est plus possible de snober les conséquences du réchauffement climatique. A chaque territoire de s’adapter au mieux. Evaluer ses risques et y faire face est la seule option quand on ne veut pas subir les événements. Quitte à bousculer des habitudes locales, comme le développement des piscines individuelles, le modèle de tourisme hivernal ou le secteur agricole.

