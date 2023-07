Adaptation au climat : à chaque territoire ses enjeux… et ses solutions

Transition écologique

Publié le 05/07/2023 • Par Olivier Descamps • dans : France

Les effets du réchauffement climatique sont variés. Chaque territoire doit donc évaluer ceux qui le concernent directement. Les réponses apportées par les collectivités sont multiples et toutes ne se valent pas.

La décision fait jaser. Dans la communauté de communes du pays de ­Fayence (9 communes, 28 300 hab., Var), le comité de pilotage du schéma de cohérence territoriale (Scot) a récemment acté l’interdiction de tout nouveau permis de construire durant cinq ans. Au-delà, bien sûr, de ceux qui ont déjà été octroyés. « Notre territoire n’a qu’une source majeure pour approvisionner neuf communes, justifie ­Jean-Yves Huet, maire [SE] de ­Montauroux [6 600 hab.]. Et cela fait trois ans qu’il ne pleut plus assez. En 2022, on est passés tout juste. »

L’interco a testé d’autres options, à commencer par une communication globale et ciblée vers des habitants et des estivants qui continuent, malgré la situation, à rêver de maisons individuelles, de jardins fleuris et de piscines. Un désir renforcé par les canicules à répétition et la crise sanitaire. Les restrictions préfectorales n’ont pas été plus efficaces.