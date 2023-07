« Ne créons pas des infrastructures qu’il faudra demain abandonner »

Transition écologique

Publié le 06/07/2023

Toutes les collectivités n’ont pas intégré la rigueur nécessaire à la définition de politiques d’adaptation efficaces, regrette Aude Bodiguel, spécialiste de la question au sein de l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Observez-vous, au quotidien, des phénomènes de maladaptation ?

Aucun élu ne présente sa collectivité comme mal adaptée. Il peut leur arriver d’avouer certains investissements malheureux. Par exemple, quand on a rénové un bâtiment public en se contentant de suivre la réglementation en vigueur à l’époque des travaux et que l’on se rend compte, dix ans plus tard, que les matériaux choisis n’assurent aucun confort d’été. Se pose alors la question de la climatisation, qui peut contribuer à ­renforcer les îlots de ­chaleur.

Attention aux fausses bonnes idées. Des communes implantent des arbres en ville, puis reviennent sur leur décision, après quelques années, car elles n’avaient pas anticipé la difficulté d’approvisionnement en eau ou les surcoûts de l’entretien. De même, végétaliser une cour d’école coûte cher et n’est pas toujours l’action la plus efficace. On peut le faire pour le bien-être des enfants, bien sûr, mais alors ce n’est plus dans le but de s’adapter.