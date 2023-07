Data

L’évolution en trompe-l’œil de la commande publique 

Publié le 04/07/2023 • Par Mathilde Elie • dans : Actu juridique, France

D.R.

En 2022, le montant de l’achat public s’élève à plus de 95 milliards d’euros selon le baromètre d’Intercommunalités de France, soit 7,7 milliards de plus qu’en 2019. Focus sur les différentes données compilées par la Banque des territoires et Intercommunalités de France en une infographie.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Achats publics

Commande publique

Marchés publics

Réglementation des marchés publics