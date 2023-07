Rythmes scolaires : 5 % des collèges concernés par les plages d’ouverture élargies

Indicateurs

Publié le 10/07/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Education et Vie scolaire

Lors de son déplacement à Marseille, le 27 juin dernier, Emmanuel Macron a évoqué le dossier des rythmes scolaires. Il souhaite voir les collèges des quartiers prioritaires de la politique de la ville ouvrir de 8 heures à 18 heures, d'ici 2027. Combien d'établissements seraient concernés par cette annonce ?

Lors de son déplacement dans la citée phocéenne, le 27 juin dernier, le président de la République a rouvert le dossier des rythmes scolaires, notamment avec l’annonce de l’ouverture de 8 heures à 18 heures des collèges des QPV . Même si les annonces restent encore floues, il s’agirait de proposer aux collégiens du soutien scolaire ou des activités sportives et culturelles supplémentaires. Alors que le dispositif devrait concerner l’ensemble des QPV d’ici 2027, les premières expérimentations débuteront à la rentrée prochaine, au sein de 30 cités éducatives.

Afin d’illustrer cette annonce d’Emmanuel Macron, la Gazette a quantifié le nombre de collèges se situant au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, en utilisant le recensement des établissements publics du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

5% des collèges sont dans un QPV

Parmi l’ensemble des établissements publics, un très petit nombre se trouve au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. Sur les 5 289 collèges de la base de données à la rentrée scolaire 2019-2020 (année la plus récemment recensée par le ministère), seuls 258 établissements sont situés dans un QPV et 735 à moins de 300 mètres d’un QPV, soit respectivement 5 et 14 % des collèges. Au total, 523 965 élèves étudient dans un QPV ou à proximité (132 142 élèves dans un QPV et 391 823 élèves à moins de 300 mètres d’un QPV).

À l’échelle des communes, seulement 168 possèdent au moins un établissement dans ses QPV. Loin devant les autres villes, Marseille compte 13 établissements. Avec 5 collèges, Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) devance Paris, Roubaix, Saint-Denis, Le Mans, Carcassonne, Mantes-La-Jolie et Aubervilliers qui, elles, en recensent 4 chacune. Si la grande majorité des communes concernées (118 villes) comptent un seul collège en QPV, tout-de-même douze communes en recensent 2 et dix autres en dénombrent 3.