«La sortie de crise viendra du local »

Violences urbaines

Publié le 04/07/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

Une semaine après la mort de Nahel, 17 ans, abattu par un policiers lors d’un refus d’obtempérer, Gilbert Berlioz, sociologue et directeur du cabinet de Conseil, recherche, évaluation en sciences sociales (CRESS) revient sur ce mouvement qui a embrasé la France.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comment qualifiez-vous les événements qui se sont succédés chaque nuit depuis la mort du jeune Nahel, à Nanterre (Hauts-de-Seine), le 27 juin ?

Ce ne sont pas des violences urbaines ou des émeutes, c’est plus que ça, c’est une révolte. Il y a une dimension politique que la notion d’émeutes ou de violences urbaines ne transcrit pas. Ces événements s’inscrivent dans un récit d’un rapport difficile entre les quartiers populaires et l’Etat central. Nahel, comme la plupart des victimes de ce type de fait, est jeune, vit dans un quartier populaire, est issu de l’immigration et sa mort intervient dans un cadre particulier, celui d’un refus d’obtempérer.