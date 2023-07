Réemploi : le regard des professionnels du bâtiment évolue

Cycle Up, plateforme spécialisée dans le réemploi de matériaux de construction, a livré les résultats d’une étude menée au printemps 2023 auprès de 200 professionnels du bâtiment sur leur perception du réemploi. La confiance gagne grâce aux garanties et au reconditionnement des matériaux réemployés.

Ils sont maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre, entreprises générales de travaux et artisans, acteurs du réemploi ou architectes et leur perception du réemploi a bien évolué depuis 5 ans. C’est ce que montrent les résultats de l’étude Réemploi et construction menée par Cycle Up entre mars et mai 2023 chez 200 professionnels du bâtiment. En 2023, 52 % des acteurs interrogés ont déjà expérimenté le réemploi alors qu’en 2018, ils n’étaient pas prêts à utiliser des matériaux d’occasion. « Le réemploi reste marginal en terme de flux à comparer au recyclage mais l’idée a ...