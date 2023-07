L’Association des maires de France appelle à des rassemblements devant toutes les mairies lundi

Emeutes

Publié le 02/07/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu prévention sécurité, France

Le président de l'Association des maires de France (AMF) et maire de Cannes, David Lisnard, a lancé un appel aux maires pour le retour à la paix civile et donne rendez-vous ce lundi à midi aux élus et à la population devant toutes les mairies du pays. Cet appel fait suite à l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), survenue dans la nuit de samedi à dimanche.

Alors que le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Vincent Jeanbrun, a subi dans la nuit de samedi à dimanche une attaque à la voiture-bélier incendiaire, obligeant sa famille à fuir, le président de l’Association des maires de France, David Lisnard, lance un appel aux élus et à la population pour se rassembler ce lundi à midi devant les mairies.

« Nous avons décidé avec (…) tous les maires de France d’appeler à un rassemblement sur les parvis des mairies, nous ferons sonner les sirènes, nous ferons un appel commun et nous continuons notre travail au quotidien pour que l’ordre revienne », a déclaré David Lisnard dimanche 2 juillet sur TF1. Une lettre aux maires de France a été aussitôt diffusée.

Retrouvez la lettre du @PresidentAmf adressée aux maires de France ⤵️ pic.twitter.com/C8L2dfuYs9 — AMF | maires de France (@l_amf) July 2, 2023

« On ne peut pas rester passif face à cet écroulement civique qui se manifeste depuis des années, a-t-il poursuivi. Nous appelons à un sursaut civique ! (…) Un maire, ce n’est pas quelqu’un qui est déconnecté de la société, un maire, c’est quelqu’un qui vit avec les habitants. Et on le voit avec l’attaque du domicile lu maire de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, qui est un excellent maire et un maire courageux. On l’a vu hier avec Stéphanie Van Euw (maire de Pontoise, NDR) lors de l’attaque dans son véhicule ou encore le maire de Charleville Mézières ».

« 147 mairies ou bâtiments municipaux ont été attaqués ces dernières heures. C’est une première dans l’histoire de notre pays. » s’est-il offusqué, déclarant que « le point commun de tous ces pillards, c’est le mépris de la République et la haine de France. »