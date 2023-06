Bâtiments publics incendiés : les services sous le choc

Sidéré, il peine encore à y croire. Quand il regarde deux des trois écoles de sa ville détruites, le maire (DVD) de La Verrière (Yvelines, 6500 hab.) ne cache pas qu’il a « envie de fondre en larmes devant les enfants et les enseignants qui pleurent, des ATSEM sous le choc, mais il faut essayer de rester digne et parler d’avenir. »

Dans le quartier du Bois de l’Étang, en quartier prioritaire (QPV), « on avait des écoles près de la forêt, avec de super projets, où les familles demandaient à scolariser leur enfant : l’une est détruite à 80 % mais avec trois classes sécurisées et l’autre est moins endommagée mais devra être démolie. Une vitre du poste de police a été brisée, une maison de quartier « bien endommagée, mais les écoles c’est ce qu’il y a de pire, il faut gérer dans l’urgence 200 gamins sur le carreau. »

Avec l’aide du préfet pour l’égalité des chances et le rectorat, « on a monté une cellule de crise pour trouver des solutions, ouvrir un gymnase, mettre en place une cellule psychologique, assurer les repas, trouver des jeux, gérer la communication et on va essayer de multiplier les sorties pour les derniers jours d’école. »

Sur le qui-vive, Nicolas Dainville a « tourné toute la nuit » : « Ma femme me disait « rentre vite » ou « ne sors pas ! » »

À Achères (Yvelines, 21000 hab.), le maire (DVD) Marc Honoré oscille entre consternation et colère. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le rez-de-chaussée de la mairie a été incendié.

La continuité de service est assurée pour « RH, finances et tous ceux qui ne sont pas en mairie, le cabinet du maire fonctionne ailleurs, mais la salle des mariages incendiée est inutilisable. »

Les trois mariages prévus samedi se tiendront sous une tente de fortune, dressée dans la cour de cette ancienne école, contigüe à la médiathèque qui a échappé aux dégradations, à quelques mètres de l’église Saint-Martin, au cœur d’un centre-ville pourtant calme. « On se démène pour la population et on voit que certains n’en ont rien à faire. Le personnel est dégoûté quand il voit l’état de la mairie », poursuit le maire.

Le dépit est analogue à L’île Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, 9420 hab.) dont la mairie détruite compte parmi les plus lourds dégâts du département. Après une séance du conseil municipal interrompue, des altercations, caillassages de policiers et jets de mortier, l’extinction du feu grâce au renfort d’agents municipaux, le maire (SE) Mohamed Gnabaly avait réussi à retisser les fils du dialogue. Les jeunes sont rentrés chez eux. Mais un appel du préfet l’a tiré de son lit en pleine nuit. L’évaluation des dégâts reste à chiffrer mais dans la mairie, fermée « jusqu’à nouvel ordre », les bureaux du rez-de-chaussée sont entièrement détruits.

À Garges-les-Gonesse (Val d’Oise, 43500 hab.) 5 millions d’euros avaient été investis pour la rénovation de la mairie dont 1000 m2 ont été détruits en quelques heures. Il ne reste plus rien du centre communal d’action sociale au rez-de-chaussée ni de la salle des mariages, au premier.

À la crèche Maryse-Bastié de Romainville (Seine-Saint-Denis, 34995 hab.), fermée après le jet d’un cocktail molotov, les agents départementaux doivent, à la fois, réparer les dégâts sur les vitres et trouver des solutions d’accueil pour les enfants.

Quant à Noisiel (Seine-et-Marne, 15850 hab.), le maire (PS) Mathieu Viskovic peut « témoigner de la violence », car il se trouvait dans la mairie annexe lors de son attaque, constatant que « le courage et le sang-froid des policiers municipaux, avec le renfort des policiers nationaux ont permis de repousser les assaillants. »

À Nanterre, le conseil départemental des Hauts-de-Seine (1,65 million hab.) a préféré prendre les devants. Jeudi, le directeur général des services a demandé aux quelque 2000 agents de l’hôtel du département à Nanterre et des établissements annexes de se mettre en télétravail jusqu’à la fin de la semaine. Le personnel de la crèche et les parents ne pouvant opter pour le distanciel ont bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence. Le travail sur site doit reprendre lundi « sauf instruction contraire, les agents savent qu’ils peuvent recevoir un message d’ici lundi matin », indique la collectivité.

À Lieusaint (Seine-et-Marne, 14750 hab.), le maire (PS) Michel Bisson a également pris les devants, dans la nuit de jeudi à vendredi » aux côtés d’une quinzaine d’élus du conseil municipal et de nombreux agents de la mairie pour assurer une surveillance de la ville et de ses équipements et engager avec les jeunes un dialogue d’apaisement. Certains habitants se sont investis spontanément dans cette mission, et cette mobilisation exceptionnelle a permis de limiter les détériorations. »

A Sartrouville, « ça a été très, très chaud »

« Ça a été très très chaud, avec des scènes de combat partout, un vrai climat de l’apocalypse avec les commissariats attaqués tous à la même heure, une école dans une ville, une mairie dans une autre. » À Sartrouville, (Yvelines, 51750 hab.), le maire (LR) Pierre Fond a « toujours en tête que ça peut arriver. On a déjà vécu donc on sait s’organiser. On les connaît. Ils sortent du quartier des Indes de 23 h à 3 h du matin pour piller et attaquer ». Il assure que « les agents n’ont pas peur de venir travailler, ils sont régulièrement mobilisés et sensibilisés sur ces sujets. » Actuellement, l’activité du personnel est recentrée « sur la sécurité, c’est notre priorité. On laisse tomber tout le reste. On est en train de changer les horaires de travail pour les agents des services entretien, nettoyage, astreinte, on les libère la journée et on les mobilise la nuit, nos camions et engins aussi. On supprime la présence des policiers municipaux sur des animations, pour ne pas consommer du temps agent et le concentrer sur la ville.

Sans langue de bois, Pierre Fond reconnaît que « face à la capacité d’organisation des voyous, la réponse publique est parfaitement ridicule. On a besoin de moyens policiers et sur le terrain, on s’aperçoit que ce qui manque ce sont les effectifs de police, comme il manque des magistrats. On a un service police justice qui n’est même pas adapté à la délinquance courante. Alors là… »