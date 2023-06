Course contre la montre

[édito] Changement climatique

Publié le 30/06/2023 • Par Romain Mazon • dans : France

Le message d’Elisabeth Borne est clair : l’Etat restera aux côtés des collectivités pour redresser les comptes publics, « mais son rôle doit se recentrer sur les grands défis et les crises exceptionnelles ». A elles, donc, de s’auto-assurer pour programmer leurs investissements ou faire face aux imprévus, tout particulièrement climatiques.

Le message d’Elisabeth Borne est clair : pour redresser les comptes publics, « l’Etat restera aux côtés des collectivités, bien sûr, mais son rôle doit se recentrer sur les grands défis et les crises exceptionnelles ». A elles, donc, de « s’auto-assurer » pour programmer leurs investissements ou faire face aux imprévus, tout particulièrement climatiques.

La Première ministre évoque, certes, des démarches de coconstruction, une vision partagée, mais les travaux de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) montrent à quel point, à ce stade, la lutte contre le dérèglement climatique est surtout sous-financée. Et spécifiquement son volet « adaptation ».

Phénomènes extrêmes

Or l’adaptation n’est pas un impératif que les collectivités peuvent planifier pour demain : elle s’impose, ici et maintenant. Il y a urgence, et on ne peut même plus compter sur les adages. « Aide-toi et le ciel t’aidera », ça ne fonctionne plus depuis que les activités humaines l’ont rendu fou, le ciel : fini les doux printemps et les hivers cléments ; place aux tempêtes de grêle, aux sécheresses hivernales, aux canicules qui embrasent les forêts.

A l’aune de ces phénomènes extrêmes qui deviennent la norme (mais une norme incontrôlable), les réponses classiques de nos sociétés occidentales ne sont plus opérantes. On ne peut plus se dresser contre le climat à coup de digues, de murs ou d’appropriation des ressources naturelles. Il faut changer de modèle.

Renoncement

On mesure alors l’immensité de la tâche pour des collectivités qui doivent embarquer leurs administrés dans ces nouvelles voies, chacun mesurant ce à quoi il doit renoncer sans que les pouvoirs publics puissent assurer que « ce sera mieux après ». D’ailleurs, ça ne devrait pas être « mieux », en tout cas, pas selon les critères du XXe siècle, mais assurément différent et, surtout, durable.

Faire prendre un tel virage à notre société demandera beaucoup (beaucoup) de débats et d’établir ou de rétablir la confiance entre tous ses acteurs. Cela prendra du temps. La ­planète ayant enclenché le compte à rebours, la course contre la montre est lancée.