Face aux émeutes, le recours au couvre-feu, oui mais comment ?

Publié le 30/06/2023

Depuis le décès de Nahel, jeune homme de 17 ans tué mardi 27 juin à Nanterre par un policier après un refus d’obtempérer, de nombreuses violences urbaines ont lieu dans plusieurs villes de France. Pour tenter de contenir la situation, plusieurs maires ont instauré un couvre-feu. Rappel des règles applicables en la matière.

Destructions de bâtiments publics, départs de feux, pillage de magasins… Depuis le décès de Nahel, tué par un policier après un refus d’obtempérer mardi 27 juin à Nanterre, des émeutes ont lieu dans plusieurs villes de France.

Pour « permettre aux forces de l’ordre d’être plus efficaces dans leurs interventions », et « retrouver la quiétude », le maire de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) a décidé d’instaurer un couvre-feu jusqu’à lundi 3 juillet dans trois quartiers. Même décision à Garges-Lès-Gonesse (Val-d’Oise), Clamart et Meudon (Hauts-de-Seine), et Savigny-le-Temple. Dans cette commune de Seine-et-Marne, tout comme à Compiègne (Oise), le couvre-feu concerne précisément les mineurs non accompagnés.

