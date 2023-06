Des départements sous-traitent le premier accueil des MNA, d’autres l’assurent en interne

Protection de l'enfance

Publié le 30/06/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La ville de Paris, à l'instar d'autres collectivités, confie à une association le premier accueil et l'évaluation de l'âge des milliers de jeunes exilés isolés qui arrivent chaque année dans la capitale. A l'inverse, le département de la Gironde a préféré internaliser cette mission. Dans tous les cas, cette évaluation amène à ne prendre en charge qu’une petite partie de ces nouveaux arrivants.

L’accueil des enfants et adolescents exilés en France sans leurs parents, dits mineurs non accompagnés (MNA), est considéré comme relevant de la protection de l’enfance, mission confiée aux départements, et non du droit d’asile. De ce fait, la première étape imposée par la législation, c’est d’évaluer l’âge de ces jeunes étrangers dès qu’ils se présentent aux autorités, pour s’assurer qu’il s’agit bien de mineurs. Une mission complexe et délicate, la plupart n’ayant aucun document d’identité, d’autant qu’ils sont sans abri, sans argent et sans soutien. Cette mission aurait pu relever de l’Etat et de l’exercice global du droit d’asile, pour faciliter leur accueil, mais elle échoit aux départements. Or, nombre d’entre eux ont choisi de la confier au secteur privé associatif.