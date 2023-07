Foncier

Territoires pilotes de sobriété foncière, épisode 7 : conjuguer développement économique et sobriété foncière

Publié le 03/07/2023 • Par David Picot • dans : Actu experts finances, France, Toute l'actu finances

Portée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et le Puca, la démarche des Territoires pilotes et pionniers de sobriété foncière (TPSF), se poursuit en 2023. "La Gazette" suit l’avancement des travaux à travers les réunions du Cercle des pionniers, acteurs de cette expérimentation engagés dans la réalisation d’un mode d’emploi du recyclage urbain. Nouveau rendez-vous cette fois sur le foncier économique, du côté de Draguignan et de Tarare.

