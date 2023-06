Des communes nouvelles à taille humaine

Réforme territoriale

Publié le 30/06/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

C. Mauro / Adobestock

Loin des grosses fusions dans le cadre d’intercommunalités élargies, les maires privilégient les mariages à deux ou trois communes. Une manière, pour eux, de préserver leur école.

C’était le graal de la réforme territoriale. Fruit de la fusion de six municipalités, la commune nouvelle d’Annecy était la plus peuplée de France, avec ses 135 000 habitants. Elle s’intégrait dans un regroupement, plus vaste, de cinq intercommunalités au sein d’une communauté d’agglomération.

Avec ce double changement d’échelle inspiré des théories du juriste et politologue Vincent Aubelle, Annecy se voulait à l’avant-garde d’un vaste mouvement de réorganisation des collectivités.

Une dynamique qui aurait pu, à terme, menacer les institutions communales et départementales. Las, son architecte à Annecy, le président d’Intercommunalités de France, Jean-Luc Rigault (UDI), a mordu la poussière lors des dernières municipales. Les grandes fusions dans le cadre d’intercommunalités élargies ...

