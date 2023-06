[VIDEOS] Comment faire de l’insertion autrement ?

Partenariat Unccas - La Gazette des communes - Club Santé Social

Publié le 30/06/2023 • Par La Rédaction • dans : A la Une santé social, Actu Santé Social, France

Lors du congrès de l'Association des maires d'Ile-de-France, l'Unccas a organisé plusieurs mini-débats pour mettre en avant des politiques d'insertion qui doivent encore faire leur place dans certains territoires. Retour en vidéos.

Insertion par le sport

Alors que la France organise les mondiaux de rugby en 2023, avant les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, de plus en plus de collectivités utilisent le sport pour insérer des personnes en difficulté. « C’est un facteur majeur, mais pas assez exploité, même sous-développé », regrette Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris, en charge du sport.

Solidarité itinérante

“Aller vers” devient une nécessité dans le secteur social, pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Le recours à des bus pour aller au-devant des habitants se répand donc, notamment en zones rurales. « Un audit nous a permis de constater que, sur le RSA, on était “en zone blanche” car un peu loin de Cergy [la préfecture du Val-d’Oise, Ndlr]. A partir de là, nous avons conventionné avec le département pour pouvoir avancer », explique Patrice Robin, président du CIAS Carnelle Pays-de-France (19 communes, 32 300 hab.). De là est née l’idée d’un bus, dans lequel les administrés retrouvent les services du département mais aussi de l’Etat.

Responsabilité des gestionnaires publics

L’ Unccas a également proposé aux visiteurs du salon de l’Amif un mini-débat sur la réforme de la responsabilité financière applicable depuis le 1er janvier 2023.