Déficit public : la Cour des comptes veut mettre davantage les collectivités à contribution

Finances publiques

Publié le 29/06/2023 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Dans son dernier rapport sur les perspectives des dépenses publiques publié ce 29 juin, la Cour des comptes présente sa version de la revue des dépenses publiques initiée par Bercy. Pour elle, les collectivités doivent être « davantage impliquées ».

Etat et collectivités locales

Puisque la revue des dépenses publiques est à la mode du côté de Bercy depuis le début de l’année, la Cour des comptes a voulu apporter sa contribution et a présenté sa propre « grille de lecture axée sur la qualité et les résultats » dans son dernier rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques publié ce 29 juin.

Elisabeth Borne fait son mea culpa, Bruno Le Maire « tend la main » aux collectivités

Pour Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, l’état des finances publiques est « très dégradé » : après un déficit de 4,7 points de PIB en 2022, dont 4 points de déficit structurel « que la croissance ne pourra pas réduire », l’année 2023 s’annonce « blanche » en termes de redressement des finances publiques et pourrait même ...