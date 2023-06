Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 24 au 30 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Ça chauffe – Voilà une étude qui tombe à pic juste après les annonces gouvernementales pour lutter contre la canicule. Selon la Fondation Abbé-Pierre, citée par France Info, « 59% des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures en 2022 ». Les passoires thermiques tant décriées en hiver se transformant en bouilloire énergétique en été. La Fondation rappelle que les DPE doivent aussi prendre en compte l’inconfort d’été (elle plaide d’ailleurs pour un renforcement de la législation française) et propose quelques solutions : l’architecture bioclimatique, la végétalisation des villes ou l’obligation faite aux bailleurs sociaux d’installer des protections solaires.

Eaux bénites – Alors que seul 1% des eaux usées fait l’objet de réutilisation en France, il est question d’accélérer le processus. RTL affirme ainsi qu’un décret, attendu courant juillet, devrait assouplir la réglementation pour permettre, notamment, de réutiliser plus largement les eaux usées pour nettoyer les trottoirs et les routes. Selon le reportage de la radio, le ministère de la Santé bloquerait encore le dossier, inquiet d’une éventuelle contamination de nos aliments. A l’image de ce qui se fait en Vendée ou dans le Loiret, les compagnies et syndicats des eaux ont déjà équipé une partie de leurs installations pour rendre ces eaux propres à la consommation.

Sauter les haies – Le constat d’un article du Monde est implacable : depuis 1950, la France a perdu 70% de ses haies. Les causes d’un tel bilan sont nombreuses : vieillissement et mauvais entretien, arrachages pour étendre des parcelles de terrain (notamment agricoles), artificialisation des sols… Et pourtant, comme le rappelle l’article, l’intérêt écologique des haies (qui sont pourtant censées être protégées par la PAC) sont acquises depuis longtemps : elles stockent du carbone et de l’eau, protègent les récoltes du vent, et de la chaleur, filtrent les polluants… Alors que le ministère de l’Agriculture a lancé une concertation « en faveur des haies », un pacte devrait être adopté cet été.

Vents contraires – Alors que les projets éoliens en mer commencent à émerger tout en faisant des vagues, Les Echos proposent de les décrypter en quatre points. Après avoir dressé le constat qu’un seul parc existait aujourd’hui en France (80 éoliennes pour une puissance installée de 500 MW), le besoin est important au regard de l’augmentation attendue de la demande en électricité décarbonée ces prochaines années. Mais les nombreux recours en justice, l’absence de planification à l’échelle nationale et les oppositions de certaines associations de défense de l’environnement expliquent en partie le retard de la France.

Mauvais tuyaux – Un litre sur cinq. C’est, selon une étude de l’association UFC-Que Choisir, reprise par France TV, les volumes d’eau potable perdus en France chaque année en raison de fuites sur les canalisations. Comme le montre le reportage de la chaîne, les réseaux souffrent souvent d’obsolescence, à l’image de la ville de Sens (Yonne), où les canalisations les plus anciennes datent de 1880. De lourds investissements (8 millions d’euros) ont pourtant été déployés pour surveiller le réseau. Traquer les fuites reste d’ailleurs un des moyens pour diviser les pertes en eau.

Mauvaise pub – Cette semaine, le conseil métropolitain de Lyon est allé plus loin que l’exécutif précédent en adoptant un règlement local de publicité encore plus contraignant. Rue 89 Lyon précise ainsi que le but est de réduire de 60% (voire 90%) le nombre (et la taille) de panneaux publicitaires d’ici 2026. Une attention particulière est aussi portée sur la publicité numérique et lumineuse (avec extinction nocturne).

Seconde zone – A Bordeaux aussi la ZFE peine à se faire accepter. Un article de 20 Minutes rapporte que la zone à faibles émissions, attendue pour 2025, devrait être reportée tant les débats font rage à propos du calendrier et des modalités de sa mise en service. Selon les estimations de la métropole, rien que les mesures d’accompagnement à l’achat d’un véhicule propre devrait coûter 40 millions d’euros à la collectivité.

Et aussi…

Montpellier rappelle à l’ordre son prestataire de collecte de déchets [France Bleu] ;

Avec la fin du tarif réglementé des contrats de fourniture, la FNCCR publie un guide pratique à destination des AODE.