La MOT, tiers de confiance du futur comité interministériel transfrontalier

Coopération transfrontalière

Publié le 29/06/2023 • Par Pascale Braun • dans : France

En ouverture de l’assemblée générale de la Mission opérationnelle transfrontalière à Metz le 27 juin, Dominique Faure, ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales et de la Ruralité, a annoncé la création d’un comité interministériel transfrontalier. Le sujet prend de l’envergure à l’échelon local, national et européen.

Invitée en ouverture de l’assemblée générale de la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT) qui s’est déroulée du 27 au 28 juin à Metz, Dominique Faure n’a pas déçu ses hôtes. La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité a annoncé la création d’un comité interministériel transfrontalier et proposé une feuille de route nationale en matière de coopération transfrontalière.

Un demi-million de frontaliers

« Chaque jour, plus d’un demi-million de Français franchissent une frontière dans le cadre de leur travail, pour accéder à des services publics, se divertir ou entretenir des relations personnelles et 20 % de la population nationale réside dans un département frontalier. Les enjeux et les besoins spécifiques de ces territoires nécessitent un ...