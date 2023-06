Pourquoi l’Europe vous accompagne dans la création de votre jumeau numérique ?

Publié le 29/06/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Que se passerait-il si l’on fermait cette rue ? Et si l’on déplaçait cette école ? Comment améliorer l’éclairage urbain ? Et quel trajet améliorerait la desserte en transports en commun ? Ces questions, toutes les communes, quelle que soit leur taille, se les posent. Le jumeau numérique peut vous aider à trouver des réponses !

En reproduisant de façon virtuelle un territoire, le jumeau numérique permet d’y simuler les effets produits par de nouveaux aménagements, services, ou par un changement de pratiques. Utilisé depuis les années 2010 dans l’industrie, le jumeau numérique se déploie désormais dans les villes où il s’est imposé comme le support de base de la « ville intelligente ». Rennes, qui s’est lancée en 2017, dispose ainsi d’un terrain de jeu virtuel renseigné par des données de tout type : démographie, mobilité, foncier, énergie, végétation, etc. collectées auprès des collectivités et de leurs partenaires. Avec le jumeau numérique, Rennes relève quatre enjeux : anticiper la transition numérique des services publics, fédérer tous les acteurs de la ville pour enrichir l’outil, développer des services et favoriser les initiatives économiques locales.

Un outil de dialogue entre les autorités et les citoyens

Et si c’est un outil très utile pour les politiques publiques, le jumeau numérique peut aussi encourager la participation des citoyens en les impliquant davantage dans la planification, la gestion et l’amélioration de leur ville. Il favorise une prise de décision plus collaborative et une meilleure compréhension mutuelle entre les autorités municipales et les citoyens. « C’est un outil de dialogue entre les collectivités et les acteurs de la ville qui rend les informations plus accessibles et permet de visualiser les projets en cours, d’envisager différents scénarios, dont ceux proposés par les citoyens », explique Serge Novaretti, en charge des politiques publiques de la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie à la Commission européenne. Les citoyens peuvent s’impliquer dans la création et l’évaluation des projets de leur ville en partageant leurs idées, leurs préférences et leurs commentaires. Les résultats des simulations peuvent ensuite être facilement partagés avec les citoyens, ce qui permet d’établir une discussion éclairée pour une prise de décision collective.

Des visites virtuelles peuvent aussi être organisées pour permettre aux citoyens de mieux comprendre les différentes composantes de la ville et les enjeux auxquels elle est confrontée. Des solutions qui améliorent la sensibilisation et l’engagement des habitants dans leur commune. Enfin au quotidien, c’est aussi un outil qui peut permettre au public de signaler des problèmes ou de réagir sur l’intérêt d’un nouveau service par exemple.

Lancez-vous, avec un cofinancement européen !

En Flandre (Belgique), le projet PoliVisu a utilisé des capteurs installés par les familles à leurs fenêtres pour compter et partager le nombre de voitures et de piétons (anonymisés) dans une rue donnée. La région a également sollicité les personnes handicapées pour intégrer des données sur leur lieu de vie et leurs déplacements dans le jumeau numérique, afin d’organiser leur stationnement de façon plus adaptée.

Vous souhaitez lancer votre collectivité dans l’aventure du jumeau numérique ? L’Europe a lancé le 11 mai un appel à projets pour vous accompagner financièrement dans ce projet ambitieux. Le programme « Digital Europe – Cloud, Data and Artificial Intelligence » doit ainsi contribuer à renforcer les capacités numériques européennes, en tant que moteur essentiel de la transformation numérique des secteurs public et privé. Ouvert aux collectivités jusqu’au 23 septembre, il permettra notamment le financement du développement du Citiverse, qui s’appuie sur l’infrastructure de données des communautés, en prenant en charge la moitié des coûts.

En savoir plus :

Le programme pour une Europe numérique

https://cordis.europa.eu/project/rcn/212370/fr

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/6b18-europe-numerique-cloud-donnees-et-intelligenc/

Contenu proposé par La Commission européenne