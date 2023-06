Les collectivités posent leurs revendications pour le PLF 2024

PLF 2024

Publié le 30/06/2023 • Par Romain Gaspar Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A l'amorce de l'été, les négociations pour le prochain projet de loi de finances ont bien commencé. Le texte arrivera au Parlement à l'automne, mais les associations d'élus ont déjà débuté les pourparlers et étayent leurs revendications.

Le dialogue se renoue. Malgré l’annulation de sa visite en Vendée, après la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué ce mardi par un policier à Nanterre, et plusieurs émeutes ces dernières nuits, Elisabeth Borne, a quand même organisé ce jeudi 29 juin, à Paris, une réunion de travail avec les associations d’élus, notamment les trois associations réunies dans Territoires Unis (AMF, DF, RF) qui avaient boycotté les Assises des finances publiques organisées à Bercy le 19 juin dernier, critiquant notamment l’approche du dialogue du gouvernement, en particulier sur la revalorisation du point d’indice, non concertées avec les collectivités territoriales. Matignon l’assure : « l’esprit est de travailler main dans la main, avec un calendrier partagé et une ...