« La télémédecine ne règle pas les inégalités territoriales d’accès aux soins »

Accès aux soins

Publié le 30/06/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pour Alexandre Mathieu-Fritz, professeur de sociologie à l'université Gustave Eiffel et chercheur au CNRS, la télémédecine ne tient pas (encore) ses promesses face aux difficultés d'accès aux soins.

Les téléconsultations sont-elles des consultations ordinaires menées à distance ou une médecine « au rabais » ?

Au niveau juridique, une téléconsultation est une consultation comme une autre mais au niveau pratique, les médecins qui l’ont découverte pendant le Covid ont exprimé un sentiment de distance sociale, émotionnelle et même cognitive. Elle ne leur permet pas forcément de recueillir tous les éléments pour fonder leur diagnostic. C’est moins vrai avec les bornes et cabines auxquelles des appareils médicaux sont connectés. Ou quand les patients sont accompagnés par un professionnel de santé. Certains estiment que les téléconsultations sont plus adaptées au renouvellement d’ordonnance, au suivi de pathologies stabilisées ou aux échanges sur un bilan sanguin. Mais ...