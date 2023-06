« Les ingénieries publique et privée sont complémentaires »

Commande publique

Une étude de l'Observatoire paritaire des métiers de l’informatique, de l’ingénierie, des études et du conseil (Opiiec) a analysé les conséquences des évolutions de la commande publique sur l’offre d’ingénierie privée. Frédéric Lafage, président de la fédération Cinov depuis 2018 et dirigeant d’Orféa acoustique, cabinet spécialisé dans l’ingénierie acoustique et vibratoire, nous en parle.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Commande publique

Fonction publique territoriale