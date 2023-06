Rejoignez Living-in.eu pour une transition numérique respectueuse des valeurs européennes !

Publié le 28/06/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Les villes européennes se mobilisent progressivement au sein du mouvement Living-in.eu afin de partager leurs besoins, leurs attentes et leurs expériences en matière de transition numérique. Une dynamique que les communes françaises de toute taille peuvent rejoindre dès aujourd’hui, pour faire leurs premiers pas ou développer leurs pratiques.

Relever les défis sociétaux de nos villes grâce aux solutions numériques : c’est la mission qu’assure, depuis 2019, Living-in.eu. Animé par plusieurs réseaux européens de villes (Eurocities, Open and Agile Smart cities, European Network of Living Labs) avec le soutien de la Commission européenne et du Comité européen des régions, le mouvement contribue à la promotion des outils et des bonnes pratiques numériques pour améliorer la qualité de vie des citoyens. L’objectif : utiliser le numérique pour progresser en matière d’inclusion, de droits de l’homme ou de durabilité écologique.

La « ville intelligente » accessible pour tous !

En France, Grenoble, Rennes, Saint-Quentin ou Issy-les-Moulineaux adhèrent déjà à Living-in.eu, qui compte 144 signataires parmi les collectivités européennes. En fonction de leur centre d’intérêt, les membres s’engagent au sein de communautés qui travaillent sur des aspects spécifiques de la « ville intelligente » : mobilité urbaine, efficacité énergétique, ou services publics numériques. Il s’agit, ensuite, de faire émerger des solutions tangibles, techniquement réalisables et chiffrées, que toutes les collectivités territoriales peuvent s’approprier et reproduire.

L’exemple du projet « Humble Lamppost » est emblématique des solutions numériques retenues par la plateforme : des collectivités ont réfléchi aux différents usages que l’on peut attribuer à un lampadaire, accessoire urbain présent dans toutes les communes. Recharge d’appareils électroniques ou de véhicules, relais Wi-Fi, instruments de mesure de qualité de l’air ou du bruit : une douzaine de fonctions ont été identifiées pour équiper intelligemment les 60 à 90 millions de lampadaires européens.

Un autre groupe travaille sur les différents services auxquels une même carte pourrait donner accès : l’objectif final est de permettre aux Européens utilisant une « carte citoyen » dans leur propre ville d’accéder aux services proposés par n’importe quelle autre ville des pays membres. Ainsi une même carte pourrait permettre de prendre le bus à Albi, entrer dans les musées de Florence et emprunter un livre à la bibliothèque de Munich.

Rejoindre le mouvement en signant la déclaration

« Living-in.eu regroupe des collectivités, des États et des entreprises qui s’engagent dans la transition numérique, en partageant un même état d’esprit, explique Serge Novaretti, en charge des politiques publiques de la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie à la Commission européenne. Le mouvement s’adresse à tous les volontaires, qui en le rejoignant gratuitement, vont bénéficier de l’expérience des plus avancés, tout en exprimant leurs propres besoins et leurs attentes face aux enjeux numériques ».

Plusieurs outils accessibles à tous sont en cours d’élaboration. En septembre, les villes pourront, par exemple, mesurer leur « maturité numérique », à l’aide d’un questionnaire simple, qui leur permettra de dresser un état des lieux de leur situation et de se comparer avec leurs pairs en Europe. « Ce sera un premier pas pour les villes qui disposeront, ainsi, d’une base d’informations très importante, qu’elles pourront compléter par des documents stratégiques ou de programmation », poursuit Serge Novaretti. Le mouvement travaille aussi à la construction d’une boîte à outils qui permettra aux collectivités de démarrer à moindre coût la conception d’un jumeau numérique, un double virtuel d’un territoire qui permet de simuler les effets de modifications urbaines de toutes sortes.

