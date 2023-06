Accueil

Services publics dans les territoires ruraux : « les femmes sont la variable d’ajustement du désengagement de l’Etat »

Publié le 29/06/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Adobestock

Effectuer les démarches administratives dématérialisées pour le compte de sa famille et ses parents proches, jongler entre vie professionnelle et personnelle pour s’adapter aux horaires d’ouverture et attendre aux guichets : les relations tissées avec les services publics reposent majoritairement sur les épaules des femmes, dont une sur trois vit aujourd’hui en milieu rural. Dans une note publiée par la Fondation Jean Jaurès, Émilie Agnoux, co-fondatrice du think tank Le sens du service public, et Émilie Nicot, attachée principale dans la fonction publique, s'attaquent à l'impact de la disparition des services publics en milieu rural sur l'égalité femmes-hommes.

