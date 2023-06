Le Haut conseil pour le climat regrette la lenteur de l’action du gouvernement

Transition écologique

Publié le 28/06/2023 • Par Olivier Schneid • dans : actus experts technique, France

Dans son rapport 2023, publié mercredi 28 juin, le Haut conseil pour le climat revient sur une année 2022 particulièrement dense en événements liés au dérèglement climatique, qui a affecté tous les territoires métropolitains. Il appelle le gouvernement à adopter une approche « systémique, anticipative et préventive ».

Une année 2022 « emblématique de l’intensification des effets du changement climatique dû aux activités humaines » : le rapport 2023 du Haut conseil pour le climat (HCC), publié mercredi 28 juin, dresse un tableau noir de douze mois caractérisés par un « ensemble d’événements aux effets graves sur les écosystèmes, les individus, les infrastructures et les activités économiques ». Il met en évidence les insuffisances des dispositifs de prévention et de gestion des crises, « malgré un engagement exceptionnel de moyens ». Et conclut à un bilan mitigé de l’action gouvernementale pour faire face. « On a dépassé la politique des petits pas mais on n’est pas au pas de course, on avance mais on n’y est pas encore », commente la climatologue franco-canadienne Corinne Le Quéré, qui ...