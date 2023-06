Finances locales : les maires veulent savoir où ils vont

Salon de l'Amif

Publié le 28/06/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

De la visibilité pour la durée de leur mandat, c’est ce qu’ont réclamé des élus lors d’une table ronde sur les perspectives financières et fiscales, lors du salon de l’Amif, l’Association des maires d’Ile-de-France, organisé à Paris ces 27 et 28 juin 2023.

Inquiets du présent, les élus le sont tout autant de l’avenir à moyen terme. Ainsi l’ont constaté des élus locaux lors d’une table ronde abordant les perspectives pour l’autonomie financière et fiscale des collectivités, mercredi 28 juin à Paris, au salon de l’Amif, l’Association des maires d’Ile-de-France. En support, la première phase d’une étude réalisée conjointement par La Banque postale, Grant Thornton et CBG Territoires – pour l’Amif – qui sortira dans sa forme actualisée en septembre.

« On va vivre des lendemains qui déchantent et c’est loin de s’arrêter », a estimé Luc Carnouvas, maire (PS) d’Alfortville (Val de Marne) et secrétaire général de l’Amif chargé des relations avec le Parlement, en égrenant, notamment l’augmentation du point d’indice ou celle du ...