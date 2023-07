[INTERVIEW]

06/07/2023

Conçu pour doper la rénovation des bâtiments publics, le programme Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (Actee) prend de l’ampleur. Les détails avec Guillaume Perrin, son coordinateur national.

Chiffres-clés Juillet 2022. Ouverture des financements d’Actee (Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique) à l’éclairage public.

Comment convaincre les élus de prendre au sérieux le sujet de la rénovation énergétique ?

La hausse des coûts du gaz et de l’électricité est un moteur important. La crise d’approvisionnement sera encore plus forte l’hiver prochain et les incertitudes vont demeurer dans le temps avec des évolutions de prix erratiques. Les collectivités ont tout intérêt à mettre en place des outils et des actions leur permettant de ­stabiliser leurs factures. La rénovation est aussi une question de gestion du patrimoine. Dans une école bien isolée, les enfants peuvent se concentrer sur leur travail. Une bibliothèque ou un musée garantissant un bon confort d’été sont des facteurs d’attractivité.

A cela s’ajoutent la marche vers la neutralité carbone et l’impératif réglementaire. Que dit le dispositif Eco-énergie tertiaire ?

Le dispositif dit que les bâtiments de plus de 1 000 mètres carrés à usage principal tertiaire devront réduire leur consommation de 40 % d’ici à 2030, puis de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050. Cette obligation est diversement mise en œuvre. Les collectivités les plus en avance commencent à évaluer l’état de leur patrimoine, mais nous sommes loin de la massification des travaux.

Comment, dès aujourd’hui, penser 2050 ?