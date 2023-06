La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables implique davantage les collectivités territoriales dans le développement de projets d’énergie renouvelable en favorisant un partage territorial de leur valeur. Les dispositions du chapitre II « Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables » du titre VI « Mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de ­récupération et de partage de la valeur » de la loi n° 2023-175 détaillent la définition et les modalités de ce partage de la valeur.

Pour mémoire, le projet de loi relatif à l’accélération de la production des énergies renouvelables présenté par le gouvernement prévoyait de partager la valeur des énergies renouvelables avec les ...