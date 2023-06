À Marseille, une médiatrice sociale interpelle Emmanuel Macron

Médiation sociale

Publié le 27/06/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Inès Ben Moussa, médiatrice de l’association marseillaise Dunes, a profité de la venue du président de la République, Emmanuel Macron, dans sa ville, pour l’interpeler sur la reconnaissance du métier de médiateur social. Le chef de l'Etat lui a répondu.

Il était venu défendre son plan « Marseille en grand », devant les habitants et les associations réunis dans le gymnase de la Busserine à Marseille (Bouches-du-Rhône), espérant sans doute recueillir quelques remerciements. La réalité l’a rattrapé. Micro à la main, Inès Ben Moussa, médiatrice sociale à l’association Dunes (Développement urbain de nouveaux espaces sociaux, ndlr), a interpelé, ce lundi 26 juin, le président de la République, Emmanuel Macron, au sujet des médiateurs sociaux.

« On intervient dans les quartiers à Marseille, des quartiers qui ont été le théâtre de beaucoup de drames ces derniers temps. On n’est jamais partis, nous les médiateurs, on est toujours restés, on a toujours été là au-devant de la scène, auprès des habitants, et on a malheureusement vu les quartiers se ...