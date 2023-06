Dépenses sociales des départements : une hausse tirée par les revalorisations salariales

Dépenses sociales

Les dépenses d’action sociale, ainsi que la charge nette pour les départements, ont augmenté de 2,7% en 2022. La forte hausse des dépenses de personnel - de protection de l’enfance et de soutien aux personnes handicapées - est en partie compensée par la baisse de la dépense de RSA.

En 2022, les dépenses sociales des départements ont augmenté de 2,7% par rapport à 2021. Cette hausse modérée, inférieure à l’inflation, « masque des tendances très contrastées », souligne l’enquête de l’Odas réalisée avec les données de 49 départements. On a d’un côté une forte hausse des dépenses de personnel – de protection de l’enfance et de soutien aux personnes handicapées – et de l’autre une baisse conséquente des dépenses d’allocation RSA. Cette évolution intervient après une année 2021 atypique, marquée par une quasi-stabilité de la dépense sociale (+0,4%).

2021, une année « atypique » pour les dépenses sociales des départements

Dépenses globales en augmentation

La dépense nette d'action sociale atteint 41,5 milliards d'€ en 2022, soit une hausse de 1,1 milliard d'€