Un projet qui donne du sens aux missions

Publié le 07/07/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Toute l'actu RH

Afin d’encadrer son projet d’établissement sur la période 2023-2026, le centre de gestion s’est appuyé sur la méthodologie des sociétés à mission, fixée par la loi «Pacte».

Face à de nouvelles générations beaucoup plus sensibilisées aux problèmes sociétaux et environnementaux que leurs aînés, mais aussi mû par la nécessité d’attirer des talents pour remplir ses missions d’accompagnement et d’expertise auprès des collectivités territoriales, le CIG grande couronne prépare son avenir. Il s’est inspiré de la méthodo­logie des sociétés à mission dans le but d’élaborer son projet d’établissement pour la période 2023- 2026.

La démarche avait été initiée en 2020, mais retardée une première fois par la crise sanitaire, puis par une cyberattaque ­d’envergure en janvier 2022. Elle entre désormais dans sa phase opérationnelle.

Les valeurs d’abord

Ce programme ambitionne de donner du sens aux missions du CIG, mais aussi de mobiliser les agents (pour plus de la moitié des ...