Formation aux enjeux écologiques : « Les agents font face à un dilemme éthique »

Publié le 03/07/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : France

Selon Alessia ­Lefebure, sociologue et membre de l’unité mixte de recherche Arènes, la formation aux enjeux écologiques des cadres de la fonction publique a déjà débuté. Face à ce défi immense, elle pose, notamment, la question du choix des outils pédagogiques utilisés et de leurs effets.

Si le ministre de la Transformation et de la fonction publiques, ­Stanislas ­Guerini, rappelait encore, en octobre dernier, l’objectif de former aux enjeux écologiques les cadres de la fonction publique d’ici à la fin de l’année 2024, cette acculturation a en réalité déjà débuté, explique ­Alessia ­Lefebure. Mais pour la docteure en sociologie, qui a enseigné aussi bien en Chine (université ­Tsinghua) qu’aux Etats-Unis (­Columbia) et porté son attention sur les méthodes d’enseignement, la question des choix et des outils pédagogiques reste largement sous-investie.

Le 11 mai, l’association Une fonction publique pour la transition écologique, qu’elle préside, alertait d’ailleurs le gouvernement, dans une tribune parue dans « Le Monde », sur l’insuffisance de ne former que les cadres ...

