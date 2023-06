Accueil

Actu juridique Achats verts : un « jeu sérieux » pour sensibiliser les acheteurs publics

Commande publique

Achats verts : un « jeu sérieux » pour sensibiliser les acheteurs publics

Publié le 28/06/2023 • Par Mathilde Elie • dans : Actu juridique, France

Mathilde Elie

Dans le cadre du programme Climaxion, la région Grand Est, la CCI Grand Est et l’Ademe ont imaginé un jeu collaboratif autour des achats durables pour sensibiliser les acheteurs publics et privés à cette thématique et favoriser le dialogue entre les acteurs de la commande publique et les différents services des collectivités.

