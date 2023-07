La Mednum, un modèle de coopérative d’intérêt collectif encore à forger

Médiation numérique

Publié le 04/07/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Changement de direction mais également de positionnement sont à l’agenda de la Mednum, chargée, depuis 2017, de regrouper les acteurs de la médiation numérique. Avec aussi l’enjeu de faire venir davantage de collectivités dans son sociétariat.

C’est par un email que la plupart des sociétaires de la Mednum ont appris, mi-mai, le départ de son directeur général, Guilhem­ ­Pradalié, arrivé un an et demi plus tôt. Un nouveau changement à la tête de la ­Mednum, cette SCIC créée en 2017 pour rassembler les acteurs accompagnant les personnes éloignées du numérique. La précédente ­codirectrice, ­Caroline Span, était restée deux ans.

« La Mednum, qui œuvre pour faire des technologies numériques un facteur de progrès, d’égalité et d’inclusion, est un objet très intéressant. C’est la première SCIC dans laquelle l’Etat est sociétaire. Elle essaie de trouver son modèle. Quand on est en apprentissage, il est normal d’expérimenter », commente ­Pierre-Louis ­Rolle, directeur de la stratégie et de l’innovation à l’Agence nationale de la cohésion ...

