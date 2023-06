Social et transition écologique : faire coïncider fin du monde et fin du mois

Publié le 27/06/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le collectif Alerte plaide pour une transition écologique qui profite à tous. Il a rappelé l’importance de faire converger transition écologique et questions sociales, à quelques jours de la présentation du Pacte des solidarités et d’un conseil de planification écologique.

Selon Noam Leandri, président du collectif Alerte, lors d’un débat au Sénat le 26 juin 2023,, « c’est la première fois que les associations de solidarité prennent la parole collectivement sur les impacts écologiques ». Car les questions de « fin de mois et de fin du monde se rejoignent », avec la tenue d’un conseil de planification écologique sous la présidence d’Emmanuel Macron le 5 juillet et la présentation du nouveau Pacte des solidarités le 4.

Les associations membres du collectif ont tenu à rappeler que la transition écologique, certes inéluctable, doit être organisée et juste. Les plus précaires en sont les premières victimes, ce que le mouvement des Gilets jaunes a pu démontrer. Ils subissent une double peine, par les impacts des dérèglements climatiques et par les contraintes pour ...