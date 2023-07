Un travail à la carte contre la pollution lumineuse

[START-UP] Eclairage public

Publié le 07/07/2023

Accompagner les collectivités (commune, métropole, parc naturel régional…) dans leurs démarches pour réduire les pollutions lumineuses, tel est le but de la start-up La TeleScop, qui a a cœur d'aider les collectivités à préserver la biodiversité tout en générant des économies sur les dépenses d’énergie. Petit bémol, l’acquisition d’images satellites prend beaucoup de temps, ce qui exclut certaines collectivités de la course, par manque de moyens humains.

Créée en 2019, dans l’Hérault, la start-up La TeleScop élabore des cartes de territoires à partir d’images provenant de données satellites. Celles-ci permettent à des collectivités – dont Montpellier Méditerranée métropole (31 communes, 491 500 hab., M3M), son tout premier partenaire – d’établir des constats sur la pollution lumineuse orientés sur la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité. « A partir de ces images de nuit, prises à 400 kilomètres de la Terre et assez complexes à travailler, nous pouvons extraire des informations précises de cette luminosité nocturne et identifier les points critiques », résume ­Bastien Nguyen Duy-Bardakji, ­cofondateur de la start-up.

Réalité du terrain

« Leur analyse permet d’orienter les décisions publiques et de mettre en ...

