France Services : un rapport plaide pour accroître le financement et l'offre de services

Publié le 27/06/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Christian Bellavia/La Gazette

Accroître la contribution financière, enrichir l'offre de services en intégrant plusieurs partenaires supplémentaires, améliorer l'organisation territoriale et la formation des conseillers numériques, sont quelques-unes des recommandations figurant dans le rapport de la députée Marie-Agnès Poussier Winsback (Seine-Maritime) et du sénateur Bernard Delcros (Cantal), remis ce 27 juin au ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini.

