Le label écolo dédié à la construction change les codes

Publié le 03/07/2023 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

Avec son label « bâtiment frugal », la ville de Bordeaux pousse les maîtres d’ouvrage à redoubler d’efforts en matière de transition écologique. Le but n’est pas d’élaborer une énième charte que chacun suivra selon son bon vouloir, mais de créer des règles applicables et ­opposables.

On n’y est toujours pas. Malgré les réglementations et les engagements successifs, « le secteur de la construction reste l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre et l’un des principaux consommateurs de ressources extraites des mines, des carrières et des sablières », relèvent les auteurs de l’ouvrage « La Ville stationnaire » (1).

C’est avec ce constat en tête que la ville de Bordeaux a lancé, en 2021, son label « bâtiment frugal ». Objectif : donner de la chair au « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l’architecture et l’aménagement des territoires urbains et ruraux ».

Philippe Bihouix : « Les villes n’ont pas vocation à croître éternellement »

Initié en 2018 par deux architectes et un urbaniste, celui-ci a abouti à la naissance d’un mouvement éponyme ...

