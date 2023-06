Comment faciliter la scolarisation des enfants des bidonvilles

Gens du voyage

Publié le 27/06/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement organisait, le 22 juin, un atelier pour faire le bilan de son programme Toutes et tous à l’école !, lancé en 2020. L’occasion de parler des solutions mises en place pour aider les enfants du voyage à trouver leur place à l'école.

Chiffres-clés 15 départements engagés

19 associations impliquées

40 médiateurs scolaires

1,6 million d’euros par an

7 000 enfants vivant en bidonville

3 202 enfants scolarisés en 2021-2022 (contre 1430 en 2019)

70 % des enfants accompagnés en situation d’assiduité

« L’objectif est de ne pas laisser enfants sur le bord du terrain, mais de leur tenir la main, de construire leur avenir », a déclaré Sylvain Mathieu, délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal), le 22 juin, en introduction de l’atelier dédié au bilan du programme Toutes et tous à l’école !, lancé en 2020.

La scolarisation fait partie de la stratégie nationale de résorption des bidonvilles pilotée par la Dihal. Le programme de médiation scolaire Toutes et tous à l’école ! est mis en œuvre en lien étroit avec l’Education nationale et la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, et repose localement sur les partenariats entre les services de l’Etat, les collectivités, les associations et ...