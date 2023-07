Dépenses culturelles : quels sont les choix de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Data

Publié le 13/07/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu experts finances, Actualité Culture, Régions

Souvent décrié, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, n'a pas encore conquis le coeur des associations culturelles. La récente suppression des subventions du Théâtre nouvelle génération de Lyon a récemment remis le feu aux poudres. Mais, comment est orienté le budget culture de cette région ? (2/2)

Clivant, Laurent Wauquiez ne fait pas l’unanimité auprès des acteurs culturels. Critiqué pour ses choix politiques, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) a souvent connu des mobilisations contestant ses choix.

La dernière en date : le 30 juin 2023. À l’initiative des organisations syndicales du secteur culturel de la région, une mobilisation citoyenne est lancée afin de dénoncer les « méthodes autoritaires », les « critères opaques employés », le « manque de concertation » et les « atteintes graves et manifestes à la liberté d’expression et de création ». Dernièrement, la suppression de l’aide budgétaire au Théâtre nouvelle génération de Lyon, environ 175 000 euros ...

