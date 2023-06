Pour une transition numérique des villes « à l’européenne »

6è Forum de la transition numérique

Par La Rédaction • dans : France

Serge Novaretti est manager de politiques publiques et gestionnaire de programmes à la Commission européenne. Il est venu défendre un modèle européen de transition numérique, déployé par les villes, en clôture du Forum numérique organisé par la Gazette. Voir ou revoir le replay.

Serge Novaretti, manager de politiques publiques et gestionnaire de programme à la Commission européenne, travaille pour les villes et collectivités intelligentes et durables au travers du mouvement Living-in.EU, la modernisation du secteur public, la transformation numérique au niveau local et la participation citoyenne.

Un modèle européen de transition numérique est-il possible ? A quelles conditions ?