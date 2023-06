Les finances intensifient leur déconcentration dans les services opérationnels (1/3)

Ressources humaines

Publié le 27/06/2023

Les services des finances essaiment dans les directions techniques et opérationnelles des référents spécialisés. Car les finances sont une préoccupation croissante qui doit être largement partagée au sein de l’administration locale. Enquête en trois volets sur une tendance pas forcément partagée par tous les acteurs.

Déconcentration des finances, administration déléguée, gestion partagée… les formulations varient selon les cabinets qui interviennent dans les finances et dans l’organisation des collectivités. Quoi qu’il en soit, le constat est partagé : le rapprochement des fonctions financières avec les services opérationnels fait l’objet de consultations croissantes auprès des cabinets. « Les demandes des collectivités augmentent car les comptes sont de plus en plus contraints », lance Guillaume Belhommet, président de SFP Collectivités, cabinet-conseil en finances pour les collectivités de moins de 900 à 30 000 habitants.

« La mise en place d’une organisation financière au plus près des équipes signifie qu’il n’y a plus, d’un côté, un service des finances et, de l’autre, des équipes d’opérationne ...