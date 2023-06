Police municipale : où en est-on de l’accès aux fichiers ?

Police municipale

Publié le 26/06/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Pour faire face à l’évolution de leurs missions, les policiers municipaux revendiquent l’accès à plus de fichiers. Une promesse des ministres successifs, et notamment de Dominique Faure, le 16 mai, lors de la réunion de commission consultative des polices municipales (CCPM). Mais où en est-on réellement ?

Le 16 mai, Dominique Faure réunissait pour la première fois depuis 2019 la commission consultative des polices municipales (CCPM). A cette occasion, la ministre des Collectivités territoriales et de la ruralité promettait l’élargissement prochain de l’accès à « certains fichiers », sans donner plus de précision. Etat des lieux avec le cabinet de la ministre et les organisations syndicales.

SIV, SNPC, SI Fourrières et FNUCI déjà accessibles

A ce jour, les policiers municipaux peuvent déjà avoir accès au SIV (Système d’immatriculation des véhicules), au SNPC (Système National des Permis de Conduire), au SI FOURRIÈRES (Système d’information fourrières) et au FNUCI (Fichier National Unique des Cycles Identifiés).

Le SIV est en accès direct depuis un poste fixe pour les polices ...

