Avec les générations Y et Z, fini le management « old school »

Ressources humaines

Publié le 06/07/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Les nouvelles générations arrivant en nombre dans les équipes, les manageurs doivent apprendre à composer avec des rapports au travail qui n’ont jamais été aussi différents.

Chiffres-clés Quand sont-ils nés ? • Baby-boomers, nés entre le milieu des années 1940 et le milieu des années 1960. • Génération X, nés entre le milieu des années 1960 et la fin des années 1970. • Génération Y, ou millennials, nés entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990. • Génération Z, ou centennials, nés entre le milieu des années 1990 et la fin de la décennie 2000.

La cohabitation de trois, voire quatre, générations au travail n’est pas nouvelle. Les différences de fonctionnement non plus. « A chaque génération, il y a des marqueurs liés à l’époque, qui façonnent les individus et leur manière d’appréhender le travail », rappelle Caroline ­Fouquet-Maillet, consultante en ressources humaines et management. Pour autant, les mutations sociales, technologiques et économiques ont creusé le fossé entre, d’un côté, les baby-boomers et la génération X et, de l’autre, les millennials et les centennials. Les jeunes qui rejoignent aujourd’hui le marché de l’emploi entretiennent un rapport au travail et à la hiérarchie bien différent de leurs aînés.

Le juste équilibre dans l’encadrement

« Pour ceux qui ont connu le choc pétrolier et le chômage, trouver un emploi était un objectif. Le système des carrières était un ascenseur social, le management vertical un principe. Pour eux, la valeur “travail” reste forte », constate Vincent Geneste, directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Limoges (20 communes, 900 agents, 207 000 hab.). Et de comparer : « pour la génération Z, entrer dans le monde du travail n’est pas un problème et faire ­carrière n’a pas de sens. Les jeunes raisonnent à court terme et sont dans la gratification immédiate. Ils ne sont pas prêts à attendre quinze ans pour avancer. Ils sont focalisés sur le collectif et interdépendants. Pour eux, la question du bien-être est aussi centrale », observe Vincent Geneste. Le numérique et l’éducation positive ont profondément modifié leur rapport à l’autorité et la communication. « C’est une génération désinhibée », constate encore le DRH.

La génération Z va-t-elle porter le coup de grâce au management vertical ? Probablement. Car les organisations de travail n’ont d’autres choix que d’évoluer vers un mode de fonctionnement plus transversal pour séduire les jeunes. « Il faut lâcher la bride sur le contrôle ! » assure Caroline Fouquet-Maillet.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne