Ehpad : en quoi consiste un contrôle de la chambre régionale des comptes ?

Grand-âge

Publié le 26/06/2023 • Par Natacha GORWITZ • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

ME - Adobe stock

Sandrine Limon, première conseillère à la Chambre régionale des Comptes (CRC) de Provence-Alpes-Côtes d’Azur (Paca), était invitée à la deuxième table-ronde du Géronforum organisé à Avignon, le 15 juin, par la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa).

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Les contrôles tels que nous les effectuons n’ont rien à voir avec ceux qui sont conduits par l’Agence régionale de santé à la suite de l’affaire Orpea », souligne Sandrine Limon, la magistrate, elle-même ancienne directrice d’établissement. Face au scandale, le gouvernement a annoncé en mars 2022 le contrôle des 7 500 Ehpad dans les deux ans.

Comment est diligenté un contrôle ?

La CRC est compétente pour contrôler les Ehpad, publics comme privés, à but lucratif et non-lucratif. La programmation annuelle, fixée par le président en collégialité, est définie en fonction des enjeux stratégiques nationaux comme le renforcement des contrôles dans les Ehpad à la suite de l’affaire Orpea, et sur la base de signalements.

Depuis septembre 2022, il existe une plateforme de signalement en ligne, q ...