La téléconsultation accompagnée plutôt que le désert médical

La petite ville du Calaisis, zone très sous-dotée en généralistes, a mis en place avec des infirmiers libéraux une borne de télémédecine.

Chiffres-clés Financement : la commune a investi 96 000 €, subventionnés à 60 % par le conseil départemental et la communauté d’agglomération.

En ce lundi de vacances, les patients se succè­dent toute la journée au cabinet de télémédecine des Attaques, un petit bâtiment de bois installé par la commune face à la mairie. Une dame aux paupières gonflées, une autre avec des plaies sur les pieds, une mère accompagnant un enfant qui tousse… Des habitantes de la commune, mais pas seulement.

La plupart viennent parce qu’elles n’ont pas réussi à joindre leur médecin traitant ou qu’il était indisponible. « Je me suis rendue au cabinet de mon médecin et on m’a dit d’­aller ici ou bien aux urgences », ­raconte ­Faustine, 21 ans. Certaines n’ont pas même essayé – le Calaisis est très sous-doté en généralistes.

Sans rendez-vous

­Hélène ­Rigaud, infirmière libérale implantée à 10 kilomètres des ­Attaques, accueille les patients ce jour-là ...