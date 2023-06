Auxiliaires de puériculture : une revalorisation qui ne facilite pas le reclassement

Fonction publique territoriale

Publié le 28/06/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : Actu Emploi, Actualité santé social, Toute l'actu RH

Le reclassement des auxiliaires de puériculture, revalorisées en catégorie B, oblige les collectivités à trouver des postes d’accueil dans le même cadre d’emplois. Or ils sont rares et requièrent des compé­tences que, souvent, ces agents de terrain n’ont pas.

« En raison des sujétions et de la pénibilité liées au métier, le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture compte parmi ceux les plus fortement générateurs de reclassement », avance ­Laurence ­Lobelson. La chargée de mission « maintien dans l’emploi » à la commune de ­Montreuil (2 000 agents, 111 400 hab.), qui compte 150 professionnelles en activité dans les crèches et établissements de la ville, dénombre, cette année, neuf auxiliaires de puériculture suivies par son service sur les 72 agents présents dans le ­dispositif « ­maintien dans l’emploi ».

A la mairie de ­Nanterre (2 500 agents, 95 800 hab., Hauts-de-Seine), qui emploie 130 auxiliaires, 80 % des reconversions liées à des situations de santé « concernent des agents issus du terrain, notamment des crèches et des écoles ...

