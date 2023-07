Equipement sportif

À Rouen, le Kindarena s’adapte aux déficients visuels

Publié le 04/07/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

Feel object

Depuis fin avril, la métropole de Rouen a fait installer dans son Kindarena le dispositif Virtuoz, un système de cartes tactiles et sonores pour que les personnes mal et non voyantes se repèrent mieux et se déplacent en autonomie dans ce centre de préparation aux Jeux de Paris 2024… Dans le sens de l’accessibilité universelle prônée par les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques.

